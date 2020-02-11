Ученые выяснили, что из-за загрязненного воздуха жители мегаполисов умирают раньше

Москва, 11 февраля. Международная исследовательская группа «Климатические изменения и здоровье», которую возглавила швейцарский ученый Ана Виседо-Кабрера, провели исследование, в ходе которого проанализировали связь между уровнем смертности и загрязнением воздуха в крупных городах.

Результаты исследования показали, что в большинстве мегаполисов превышены норм по приземному озону. Данный газ является смертельно опасным для всех живых существ. В отличии от стратосферного озона, он является главным компонентом городского смога. Обычно уровень приземного озона возрастает, когда загрязняющие вещества в воздухе вступают друг с другом в фотохимическую реакцию на солнце.

Как сообщает РИА Новости, приземный озон обладает мутагенным воздействием на организм человека, а также способен приводить к преждевременной смерти. Сведения, полученные исследовательской группой Виседо-Кабрера показали, что около 80% жителей больших городов ежедневно подвержены воздействию данного газа.

Ученые также провели анализ смертности, изучив гибель 45 миллионов человек в 406 городах, расположенных в 20 странах мира. Результаты показали, что даже незначительное увеличение концентрации приземного озона способно увеличить риск преждевременной смерти человека. По мнению авторов исследования, этого можно избежать лишь путем ужесточения установленных норм для предприятий, выбрасывающих в городской воздух загрязняющие вещества.

Напомним, ранее ученые из университета Британской Колумбии в Канаде выяснили, что жизнь рядом с шоссе повышает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Исследователи связывают это с загрязнением воздуха и предлагают защищаться путем высаживания зеленых насаждений, сообщает «Газета.ru».