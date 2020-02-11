Китай начал тестирование первой вакцины от коронавируса

Пекин, 11 февраля. Китайские ученые начали испытывать на животных вакцину против пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа.

Исследователи пока не делают никаких заявлений об эффективности созданного препарата, поскольку испытания только начались. Вакцину проверяют на мышах, следующим этапом станет тестирование на более крупных животных, пишет KP.ru.

«Тестирование на мышах — лишь предварительный скрининг. После поиска эффективных антител против коронавируса начнется токсикологический тест, который потребует более крупных животных, таких как обезьяны», — рассказал президент Шанхайской восточной больницы Тунцзи Лю Чжунминь.

Задача ученых состоит в том, чтобы гарантировать объективность тестирования. Поэтому эффективность вакцины проверят в двух разных исследовательских центрах. Отмечается, что для создания препарата использовали самые передовые технологии. Но даже при успешном результате лекарство будет сертифицировано не ранее, чем через два-три месяца. Максимальный срок проведения исследований и сертификации вакцины может достигать нескольких лет.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что гонконгский актер Джеки Чан пообещал выплатить один миллион юаней тому, кто создаст лекарство от нового коронавируса.

Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, в декабре прошлого года. Позже удалось установить, что заболевание вызывает коронавирус нового типа. На сегодняшний день известно о более чем 43 тысячах зараженных по всему миру. От осложнений скончались 1018 человек.