Пользователи учат молодую жену Петросяна правильно вести аккаунт в Instagram

Москва, 11 февраля. Молодая избранница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой дать советы, по ведению паблика.

Брухунова задала своим подписчикам в Instagram вполне конкретные вопросы: что им нравится больше всего на ее странице, а что не нравится вовсе? Пользователи восприняли это как призыв к действию и поспешили поделиться своим мнением.

Большая часть подписчиков высоко оценила театральные отзывы и рекомендации к помещению спектаклей. Хотя некоторые при этом посетовали на неадекватов в комментариях. Иные же остались недовольны огромным количеством сторис.

«Мне нравятся посты и комментарии о моде и ваши рассуждения о трендах, нравятся оригинальные пироженки. Не нравятся фотки банальных пироженок, букетиков с подписью «доброе утро/день и т.п., длинные сторис с концертов, спектаклей и из музеев по принципу «смотрите все, что я видела». Пролистываю сразу. Мода — ваш конек, у вас есть чутье на нее», — подробно ответила на вопрос Трухуновой пользователь под ником life_fatal.

Другие же «пожаловались» на множество публикаций аппетитных фотографий с едой, после которых очень хочется есть.

«Татьяна, у меня к вам только одна претензия! Не выкладывайте на ночь глядя пирожное, торты… Я, как сумасшедшая, бегу на кухню и начинаю искать вкусняшки», — посетовала posledovaviktoriya.

«Мне очень все нравится: особенно цвета и настроение. Только каждый раз шок — как вы едите столько сладостей и держите фигуру», — пишет kievara.

Нашлись и те, кто поблагодарил Брухунову за то, что та ограничивает личную информацию на странице.

«Мне нравится, что на своей страничке Вы не выставляете на показ свою личную семейную жизнь, как любят это делать наши звездочки шоу-бизнесса — проснулись вместе, уснули вместе, за ручки подержались, ну и т.п. Личное должно оставаться личным, или для самых близких. Вы интересны сами по себе, а не отношениями с Евгением Ваганычем», — отметил пользователь tati_sm26.

Напомним, известный артист и его помощница, несмотря на большую разницу в возрасте, узаконили отношения в начале декабря. С Еленой Степаненко Петросян развелся в ноябре 2018 года, расставание проходило на фоне громкого судебного разбирательства, передавал RT.

Недавно интернет-пользователи обратили внимание на заметно округлившийся живот Брухуновой. Они предположили, что девушка ждет ребенка и тщательно скрывает свое положение объемной одеждой. Версия о беременности новой супруги Петросяна подтверждается тем, что она подписана в соцсетях на аккаунты родильного дома и магазинов детской одежды.