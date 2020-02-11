Критик случайно разбила произведение искусства за $20 000 на выставке в Мексике

Мехико, 11 февраля. Искусствовед Авелина Леспер случайно уничтожила произведение современного искусства на выставке Zona Maco в Мексике. Инсталляция художника Габриэля Рико оценивалась специалистами в $20 000.

Инцидент, который вызвал дебаты в профессиональном сообществе, произошел в минувшую субботу, пишет британская газета The Guardian. Экспозиция Рико представляла собой подвешенное стекло, под которым располагались различные предметы. Таким образом художник сравнил вещи, сделанными людьми, например, теннисные мячи с предметами, с предметами, найденными в природе – перьями и камнями.

В свою очередь искусствовед решила выразить свое презрение к работе художника, и поставила рядом со стеклом пустую банку из-под содовой. Однако экспозиция вдруг обрушилась и разбилась.

«Это было похоже на то, что работа услышала мой комментарий и почувствовала, что я думаю о ней. Работа разлетелась на куски, рухнула и упала на пол», – прокомментировала сама Авелина Леспер.

Позже организаторы выставки раскритиковали Леспер, назвав ее поведение непрофессиональным, поскольку женщина нарушила правила и слишком близко подошла к инсталляции.

В свою очередь Леспер предложила галерее оставить экспозицию разбитой, чтобы показать ее эволюцию. Однако организаторы отказались от этого. Тогда специалист заявила, что починит произведение искусства, однако ответа на это предложение пока не поступило.

Напомним, ранее в Нью-Йорке художник Дэвид Датуна съел работу своего коллеги Маурицио Каттелана «Комик». Экспонат представлял собой банан, приклеенный к стене скотчем. Произведение современного искусства оценивалось в 120 тысяч долларов, сообщает «Газета.ru».