Москва, 11 февраля. Благодаря американским санкция, Россия смогла увеличить экспорт сырой нефти в США, пишет немецкое издание Die Welt. Торговые ограничения, введенные США против России, вкупе с санкционной политикой Вашингтона в отношении Тегерана и Каракаса привели к тому, что РФ увеличила физический экспорт сырой нефти.

Немецкое издание приводит данные Агентства энергетической информации при министерстве энергетики Соединенных Штатов. Согласно им Россия в октябре прошлого года заняла второе место по объему поставок нефтепродуктов в США, обойдя Мексику (первое место занимает Канада). Более того, уровень поставок нефтепродуктов в ноябре установил исторический рекорд, в два с половиной раза превысив прошлогодний уровень и составив 19,2 миллиона баррелей.

Ранее издание Financial Times отметило, что российская экономика, которая с 2014 года находится под санкциями Запада, на данный момент по многим параметрам стабильнее, чем когда-либо еще.

В материале FT говорится, что, несмотря на некоторое замедление экономического роста под воздействием санкций, экономика России развивается стабильнее, чем когда-либо еще. В качестве примера издание приводит создание Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 124 миллиардов долларов. При этом «экспортеры нашли новые рынки, а импортеры — внутренние альтернативы», отметили в издании. Кроме того, эксперты издания приходят к парадоксальному выводу, согласно которому снятие санкций с России может нанести урон ее экономике.