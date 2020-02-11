Лоза сравнил с харассментом в США слова Муромова о Пугачевой

Москва, 11 февраля. Певец Юрий Лоза сравнил слова Михаила Муромова, обвинившего Аллу Пугачеву в том, что она платила деньги за то, чтобы его не показывали по ТВ, с харассментом в США.

Муромов, известный публике по песне «Яблоки на снегу», рассказал ранее журналистам, что у него непросто складывались отношения с Пугачевой. А причиной этого было то, что Примадонна «побаивалась конкуренции». Более того, 69-летний музыкант заявил, что Пугачева платила деньги, лишь бы его не показывали по ТВ.

Лоза в беседе с «Царьградом» отметил, что в заявление Муромова поверить невозможно. Данную ситуацию он сравнил со скандалами вокруг харассмента в США, напомнив, что люди высмеивают девушек, которые рассказывают о домогательствах где-то в американском шоу-бизнесе 30-летней давности.

«Они когда говорят, что 30 лет назад он взял меня за руку и с таким взглядом, с похотью и так далее, мы хохочем, говорим, ребята, кто же сейчас это может проверить? А кто-то взял и захотел привлечь к себе внимание, любой человек может взять и рассказать любую историю», — подчеркнул Лоза.

Музыкант добавил, что нет никаких данных, кроме слов Муромова, которые могли бы подтвердить или опровергнуть это заявление.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей Муромов объяснил причины возникновения этих обвинений. По его словам, журналисты переврали его слова. Он уточнил, что тогда судился с Первым каналом и выиграл суд.