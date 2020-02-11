Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Украина

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

38
0 Оставить комментарий

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Киев, 11 февраля. Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ мародерствовали в селе Пески под Донецком.

В своем Facebook Решетилова опубликовала фотографии с металлическими рейками, которые украинские военнослужащие «любовно собрали, чтобы отвезти домой». Волонтерка рассказала, что они также вынимали окна из домов, снимали крыши с гаражей, сбивали облицовочную плитку и даже разбирали деревянные срубы.

«Все это они повезут с собой. Хозяева. Можно было бы оправдать мародерство качеством контингента, который сейчас служит. Если бы офицеры не были в курсе происходящего», — прокомментировала увиденное она.

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Решетилова добавила, что в пресс-службе украинских войск ей сообщили, что по фактам мародерства якобы работает специально созданная комиссия, и пообещала передать всю имеющуюся у нее информацию.

«Шестой год смотрю на это, и руки опускаются», — отметила волонтерка.

Ранее бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что уровень преступности в ВСУ резко вырос за последние годы. За период с апреля 2014 по декабрь 2018 года фигурантами уголовных дел стали 43 тысячи украинских военнослужащих, то есть примерно четверть всего личного состава вооруженных сил страны.

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Как пишет «Газета.ру», один из немецких наемников, воевавший в Донбассе на стороне ВСУ, заявил, что украинская армия не имеет желания «наступать и побеждать». По его словам, военнослужащие Украины «могут только принимать бой и гибнуть».

Гражданская война в Донбассе началась весной 2014 года, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. В ответ действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции», которая вылилась в полноценный вооруженный конфликт. Жертвами войны в Донбассе, по оценкам ООН, стали не менее 13 тысяч человек.

Новости партнеров

Источник: РИА Новости
Новости партнеров