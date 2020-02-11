Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Киев, 11 февраля. Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ мародерствовали в селе Пески под Донецком.

В своем Facebook Решетилова опубликовала фотографии с металлическими рейками, которые украинские военнослужащие «любовно собрали, чтобы отвезти домой». Волонтерка рассказала, что они также вынимали окна из домов, снимали крыши с гаражей, сбивали облицовочную плитку и даже разбирали деревянные срубы.

«Все это они повезут с собой. Хозяева. Можно было бы оправдать мародерство качеством контингента, который сейчас служит. Если бы офицеры не были в курсе происходящего», — прокомментировала увиденное она.

Решетилова добавила, что в пресс-службе украинских войск ей сообщили, что по фактам мародерства якобы работает специально созданная комиссия, и пообещала передать всю имеющуюся у нее информацию.

«Шестой год смотрю на это, и руки опускаются», — отметила волонтерка.

Ранее бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что уровень преступности в ВСУ резко вырос за последние годы. За период с апреля 2014 по декабрь 2018 года фигурантами уголовных дел стали 43 тысячи украинских военнослужащих, то есть примерно четверть всего личного состава вооруженных сил страны.

Как пишет «Газета.ру», один из немецких наемников, воевавший в Донбассе на стороне ВСУ, заявил, что украинская армия не имеет желания «наступать и побеждать». По его словам, военнослужащие Украины «могут только принимать бой и гибнуть».

Гражданская война в Донбассе началась весной 2014 года, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. В ответ действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции», которая вылилась в полноценный вооруженный конфликт. Жертвами войны в Донбассе, по оценкам ООН, стали не менее 13 тысяч человек.