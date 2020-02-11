Украинская писательница Ницой обозвала членов жюри отборочного тура Евровидения

Киев, 11 февраля. Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими одиозными заявлениями, подвергла критике исполнителей, который принимали участие в первом полуфинале отбора на музыкальный конкурс Евровидение-2020. Ее недовольство вызвало использование русского языка, кроме того она назвала членов жюри «козлами».

Ницой заявила, что большинство участников полуфинала говорили по-украински.

«Кроме Ассоль. Ассоль имеет очень хороший английский, потому что училась в Англии. Ассоль знает украинский. Ассоль перепрыгивает с украинского на русский, даже не замечая этого», — возмущенно отметила Ницой.

Также ее неудовольствие вызвали члены жюри, которых она назвала «козлами». Причиной опять стал русский язык, который использовали судьи, поскольку для большинства из них украинский не является родным. По мнению Ницой, несмотря на это, в финал, вероятно выйдут только украиноязычные группы — кроме одной, которую она, разумеется, раскритиковала за песни на русском языке.

На Украине регулярно возникают скандалы из-за русской речи. Так, ранее сообщалось, что Ницой закатила истерику таксисту из-за того, что он говорил на русском языке. По ее словам, шофер заявил, что не намерен разговаривать на украинском языке.

Более того, ранее победительница конкурса «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке, чем спровоцировала споры между поклонниками.