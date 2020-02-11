Любовь Успенская пожаловалась на травлю после ссоры с дочерью

Москва, 11 февраля. Российская певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю после конфликта со своей дочерью Татьяной Плаксиной, из-за которого та уехала за границу.

Ранее в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ Плаксина рассказала, что мать издевалась над ней. Певица отвергла все обвинения, сославшись на то, что психическое здоровье ее дочери «пошатнулось».

В своем Instagram Успенская сообщила, что после этого случая «продажные журналисты» пытаются «разрушить ее семью».

«Спасибо моим зрителям, которые любят и поддерживают меня, верят мне, а не позорным негодяям, которые пытаются меня очернить и разрушить мою семью. Но этим продажным и бессовестным журналистам это не удастся!» — написала она.

В комментариях пользователи Сети встали на защиту певицы.

«Самое лучшее для вас, это мое мнение, делать на людях вид, что ничего не произошло и ни в коем случае никого не винить, не обзывать и не оправдываться. Это ваша дочь пожелала вынести сор из избы, теперь нужно достойно не дать дальнейшего развития ситуации», — посоветовала aluna127g.

«Избалованная лентяйка, которая жила в свое удовольствие на деньги матери! Любе стыдно за нее! Прятала дочь и сохраняла картинку благополучия! Дети бьют больнее, в спину! Сил и терпения матери», — пожелала annashtat.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что адвокат Александр Бенхин заявил о «диагнозе» Татьяны Плаксиной, которая, по его словам «пережила травму» и теперь ее поступки нужно рассматривать лишь через призму этого «состояния».