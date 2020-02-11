Пугачева поразила гостей премьеры «Лед-2» своим молодежным видом

Москва, 11 февраля. Алла Пугачева посетила премьеру фильма «Лед-2». Гости отметили, что для выхода в свет Примадонна выбрала молодежный образ.

Сиквел романтической драмы «Лед» выходит в прокат 14 февраля в День всех влюбленных. В нем будет рассказано продолжение истории спортсменки Нади и ее напарника Саши, которых играют Аглая Тарасова и Александр Петров.

Премьера картины состоялась в киноцентре «Октябрь», где его представила зрителям съемочная группа фильма во главе с режиссером Жорой Крыжовниковым, который известен по таким лентам, как «Горько!» и «Звоните ДиКаприо!». Также на премьеру пришли исполнители главных ролей, включая Юлию Хлынину и Надежду Михалкову.

Среди приглашенных были Гарик Мартиросян с женой Жанной, Любовь Толкалина с дочерью Марией, Светлана Лобода, Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой и многие другие. Также на премьеру пришла Алла Пугачева, чей молодежный вид удивил собравшихся. На мероприятие она пришла в объемной толстовке с обтягивающим низом и в обуви на каблуке.

Издание Vogrug.tv отметило, что семидесятилетняя Пугачева преобразилась за последние несколько месяцев и выглядит сильно помолодевшей. Некоторые считают, что причиной подобных изменений во внешности стал визит к пластическому хирургу. Стоит отметить, что на премьере фильма она появилась в одиночестве – по некоторым данным, ее супруг Максим Галкин не смог составить ей компанию из-за плотного рабочего графика.