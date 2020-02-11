Сын Сергея Бодрова решил стать рэпером

Москва, 11 февраля. Сын погибшего в 2002 году актера Сергея Бодрова Александр собрал группу, с которой собирается записывать рэп.

Как сообщает «СтарХит», 17-летний Александр Бодров в конце января собрал коллектив, с которым пробует себя на творческом поприще. Его друзья рассказали, что сначала их группа называлась CRACK SQUAD, «она была посвящена лайфстайлу, андеграунду». Однако позднее он решил посвятить себя рэп-музыке.

«Взял псевдоним — simple Саня. Потому что хоть он и из известной семьи, для близких остается просто Саня», — рассказывают знакомые Александра.

Пока Бодров записал только два трека. Его тексты посвящены уличным проблемам, друзьям, вечеринкам и женщинам. Сейчас он выступает только перед близкими, в небольших арт-пространствах, рассказали его друзья. Но «надеется, что понравится многим».

Ранее отличилась и его сестра — 21-летняя Ольга. Девушка дебютировала в качестве актрисы в картине «Калашников», продюсером и сценаристом которой выступил Сергей-Бодров старший.

Отметим, в конце прошлого года появилась информация, что шоумен Стас Борецкий собирается снимать фильм «Брат-3», где главную роль может исполнить музыкант и племянник продюсера Бари Алибасова Рудольф Назаров. Ожидалось, что в фильме сыграет и сам Бари Алибасов, он выступит в роли продюсера. При этом роль в фильме может купить любой желающий за пять миллионов рублей.

Инициатива Борецкого вызвала массу негодования. Компания «СТВ» не передавала Барецкому права на съемки продолжения дилогии «Брат», заявил RT директор «СТВ» Сергей Сельянов. Он также подчеркнул, что расценивает заявления Барецкого о производстве ленты «Брат-3» как попытку самопиара.