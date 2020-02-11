Москва, 11 февраля. Американская актриса Лив Тайлер пожаловалась на экстравагантное поведение своего отца, 71-летнего фронтмена группы Aerosmith Стивена Тайлера.

Лив Тайлер приняла участие в шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» на телеканале ABC, где ведущий спросил актрису, нравятся ли ей концертные выступления ее отца. Гостья программы заявила, что восхищается работой Стивена Тайлера, который, несмотря на возраст, продолжает «отжигать» на сцене, но некоторые вещи ее сильно смущают.

«Как артист он великолепен, поет от всего сердца. Мне очень впечатляют его выступления и то, что он по-прежнему такой яркий. Но некоторые вещи смущают. Как он трется о стойку микрофона, например. И может облизать чье-то лицо… В такие моменты я думаю: «Папа, блин». Он сейчас в Вегасе, постоянно снимает новые видео, и там это все», — цитирует актрису Popcornnews.

Пользователи сети прокомментировали выпуск шоу Киммела с Лив Тайлер, встав на защиту звезды рок-н-ролла. Они указали, что фронтмен Aerosmith заработал себе состояние благодаря своему эпатажу. Некоторые назвали поведение Стивена «милым» и «прекрасным в своей дикости».

Впрочем, нашлись и те, кто разделил мнение дочери музыканта.

«Он как Мик Джаггер: прекрасный вокал, особенно записи в студии. Но смотреть на их танцы на сцене… К тому же сейчас твой отец выглядит скорее как безумная старушка, а не как рок-звезда», — написал один из поклонников Aerosmith.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Стивен Тайлер обвинил президента США Дональда Трампа в нарушении авторских прав — якобы тот использовал песни Aerosmith на своих политических акциях без соответствующего согласия музыкантов.