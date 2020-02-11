Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй приблизилось к тысяче

Пекин, 11 февраля. За последние сутки число скончавшихся от пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй выросло на 103 человека. Таким образом, в общей сложности умерли 974 местных жителя. Об этом сообщается в релизе регионального комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

По данным китайского ведомства, 2222 человека выздоровели. Общее число зараженных в провинции составило 31 728 человека.

Распространение вызванной ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV пневмонии началось в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Более 190 человек заболели коронавирусом за пределами КНР, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Как отмечает «Ридус», из-за вспышки 2019-nCoV спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 миллиона баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, а китайские фондовые биржи пережили резкий спад. Ожидается, что ситуация с коронавирусом ударит не только по туристическому сектору в КНР, но и по производству товаров.