Сергей Пенкин в день рождения рассказал, чем похож на снеговика Олафа

Москва, 11 февраля. Российский певец Сергей Пенкин отметил 10 февраля 59-летие. В эфире ОТР он поделился впечатлениями от работы с Disney и рассказал, чем так похож на героя «Холодного сердца» снеговика Олафа.

Голос Сергея Пенкина из-за своей уникальности занесен в Книгу рекордов Гиннеса — его диапазон охватывает 4 октавы. Способности к музыке он проявлял еще с детства. Играл на флейте, с легкостью брал высокие ноты. Некоторое время был певчим в церковном хоре, даже хотел связать свою жизнь с церковью и стать священником. Но все же решил вести светский образ жизни. В «Гнесинку» поступил с 11 раза. Подрабатывал, исполняя песни в ресторане. Со временем о нем уже знала вся Москва.

В эфире программы «Календарь» Пенкин рассказал, что американская студия выбрала его из многих артистов для озвучки персонажа Олафа в мультфильме Disney «Холодное сердце». По его словам, сам он очень похож на своего персонажа.

«Такое ощущение, что они с меня все срисовывали. Я рад того, что дети, смотря на этого Олафа,… он несет добро, тепло, дружбу. Он надежный человек, и я считаю, что так в жизни должно быть», — рассказал музыкант.

Телеведущий поинтересовался у артиста, почему он советует своим ученикам не слушать эстрадную музыку после 90-х годов.

«Потому что она другая, на ней не научатся, в современной эстраде нашей российской нет дикции, нет слов, нет музыки, все драно, я советую слушать советскую эстраду», — ответил Пенкин.

При этом он добавил, что сам не относит себя к шоу-бизнесу, поскольку не бывает «на этих тусовках».