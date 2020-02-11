Курникова родила от Иглесиаса третьего ребенка

Вашингтон, 11 февраля. Российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова родила от испанского певца Энрике Иглесиаса третьего ребенка. Об этом заявил брат Иглесиаса – Хулио Хосе.

Как сообщает американское издание HOLA!, Хосе во время интервью на радио заявил, что стал дядей в третий раз. Когда журналист попросил рассказать подробности, родственник певца пояснил, что у Анны и Энрике появился еще один ребенок.

«У моего брата уже трое детей. Он очень счастлив», – заявил Хосе.

Он также рассказал, что находится в очень теплых отношениях со своим братом. Они живут близко друг к другу и Хосе проводит много времени со своими племянниками. Однако, несмотря на заявления родственника, Курникова и Иглесиас пока официально не подтвердили информацию о пополнении в семье. Сам Хулио Хосе также не став вдаваться в подробности, оставив в тайне пол ребенка.

Напомним, новость о том, что бывшая российская теннисистка Анна Курникова вместе с испанским певцом Энрике Иглесиасом ожидают пополнение семейства, стала известна в конце января. Как пишет «Газета.ru», предполагалось, что спортсменка родит третьего ребенка в марте.

В данный момент пара уже растит двух малышей, которым в декабре 2019 года исполнилось два года.