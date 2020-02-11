Следователи заподозрили астраханскую учительницу в интимной связи со школьником

Астрахань, 11 февраля. Учительницу из Астрахани заподозрили в интимной связи с учащимся девятого класса. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.

Причиной расследования стало видео, на котором запечатлен диалог 35-летней учительницы и пятнадцатилетнего подростка. Инцидент произошел в средней школе №32. Сейчас следователи начали проверку по факту публикации в СМИ.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту связи между учителем физкультуры и одной из школьниц. Следователи установили, что мужчина знал о том, что девушке лишь 15 лет, поэтому против него было выдвинуто обвинение по статье «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

В середине января также сообщалось о матери школьницы из Ульяновска. Она написала в соцсетях, что группа старшеклассников, в том числе ее девятиклассница-дочь, видела в торговом центре учительницу, которая выбирала нижнее белье. Женщина раскритиковала педагога за «показуху» и попросила принять меры. Однако большинство комментаторов родительницу не поддержали.