Водонаева предположила, что МакSим ушла со сцены из-за алкогольной зависимости

Москва, 11 февраля. Причиной ухода певицы МакSим со сцены может быть алкогольная зависимость – с таким предположением в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ выступила модель и телеведущая Алена Водонаева.

МакSим ранее объявила об отмене всех своих концертов, не уточнив, когда она вернется на сцену.

«Я видела ролики, где она не совсем трезва. Нам всем надо следить за своим питанием и за употреблением алкоголя. Можно ведь по лицу определить, пьет человек или нет», — заявила Водонаева, комментируя эту ситуацию.

Отмену выступлений певицы прокомментировал и телеведущий Вячеслав Манучаров, заявивший, что переживает за здоровье МакSим. Он вспомнил, что схожая история произошла с ныне покойной Юлией Началовой, которая спрашивала у него совета о том, стоит ли публично объявить о прекращении карьеры. Манучаров тогда ответил ей, что надо жить, как прежде.

«Дорогая Максим, возвращайся в строй. Сцена лечит», — отметил он.

Пиар-директор певицы Маргарита Соколова рассказала, что певица в последнее время страдает от бессонницы и мигрени. По ее словам, изучив состояние МакSим, врачи порекомендовали ей взять творческую паузу. Соколова заверила всех, что когда-нибудь певица вновь вернется на сцену.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что певица попала в больницу с «адскими болями». Как пишет «Газета.ru», после директор исполнительницы Маргарита Соколова опровергла данную информацию, пояснив, что МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник.