Эксперт Манукян возмутился недовольством звезд по поводу их пенсий

Москва, 11 февраля. Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян возмутился недовольством звезд российского шоу-бизнеса по поводу размера их пенсий.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что многие звезды шоу-бизнеса в РФ все чаще высказывают недовольство размером их пенсий. Как пишет «Газета.ру», телеведущая Регина Дубовицкая сообщила, что получает лишь 16 тысяч рублей. Она отметила, что «видимо, недостаточно знаменита, раз получает такие деньги».

Николай Дроздов рассказал, что его пенсия составляет 30 тысяч рублей, а Лолита Милявская поделилась, что получает 21 тысячу. По данным издания, пенсию в размере ниже средней по стране получает артист балета Николай Цискаридзе — всего 12 тысяч.

Манукян возмутился недовольством многих звезд по поводу их пенсионных начислений. Эксперт указал, что их пенсии в большинстве случаев выше, чем у подавляющего числа российских пенсионеров.

«Что за нытье среди «звезд» пошло? Им 23 тысячи мало? А они что, всю жизнь занимались непосильным трудом, чтобы им платили больше? Большинство российских пенсионеров имеют пенсию порядка 10-15 тысяч рублей. Вот это уж точно мизер. Эти пенсии старикам обязательно поднимать нужно», — цитируют Манукяна «Дни.ру».

Он отметил, что не считает колоссальным трудом «светить лицом в телеке». По мнению эксперта, пенсии звездам повышать не стоит, в отличие от тех, кто действительно работал на пользу страны.

«Тем, кто работали шахтерами, сталеварами, комбайнерами и занимались другим полезным для страны трудом, вот им пенсии поднять нужно, а «звезды» пусть и дальше в телеке зарабатывают, а не на высокие пенсии от государства надеются», — высказал мнение Манукян.

Общественник добавил, что государство «переплачивает» звездам шоу-бизнеса, поскольку «им и 23 тысячи много».