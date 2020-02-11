Захарова назвала действия Японии по карантину на Diamond Princess хаотичными

Москва, 11 февраля. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила действия японских властей в отношении круизного судна Diamond Princess, которое встало на карантин у порта Иокогама из-за коронавируса.

В настоящее время на борту судна находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа. Среди них 24 россиянина. В понедельник министерство здравоохранения Японии заявило, что уже 130 человек на круизном лайнере заражены новым типом коронавируса.

«Честно говоря, японские власти не проявляют тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали, и действуют хаотично, не системно. Эти действия вызывают большие вопросы», – цитирует РИА Новости представителя российского МИД.

Напомним, ранее пассажиры карантинного судна пожаловались на плохие условия пребывания. Один из них посетовал на то, что его супруге не удалось получить некоторые медикаменты. Другие в письменной жалобе, направленной в японский Минздрав, попросили предоставить им чистое постельное белье, обеспечить необходимым лекарством и питанием.

Власти КНР сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Она была вызвана новым типом коронавируса. По последним данным, от вируса погибло более 900 человек. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. В России риск заразиться коронавирусом крайне низок.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предположил, что эпидемия нового коронавируса закончится в апреле из-за жары, пишет «Газета.ru».