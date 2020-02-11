Коллеги Овечкина вспоминают самые курьезные случаи в карьере хоккеиста

Москва, 11 февраля. Звезда НХЛ Александр Овечкин приближается к 700-му голу в карьере, готовясь побить рекорд «Великого» Уэйна Гретцки. В честь этого события журналист The Athletiс Тарик Эль-Башир поговорил с более чем 20-ю спортсменами, которые рассказали самые забавные истории, связанные с юным Овечкиным.

В частности, бывший защитник «Вашингтона» Брайан Потье вспомнил о случае, который произошел зимой 2006 или 2007 года. Овечкин во Флориде бросился купаться на пляже в океан, но с криком выскочил из воды — его покусали медузы. Экс-капитан «Вашингтона» Крис Кларк дополнил историю, рассказав, что на следующий день Овечкин пришел на тренировку «с огромным красным волдырем».

Экс-тренер «Вашингтона» Грег Смит припомнил историю, которая произошла в Майами. У команды был выходной, и Овечкин решил отправиться на пляж.

«И он пошел и купил какие-то плавки европейского фасона, как бикини. Они были раскрашены в американский флаг. Это была умора. Это были Speedo! Мы ему: «Ови, это нельзя носить». А он спрашивает: «Почему? Потому что они в цветах американского флага?». Мы: «Нет, потому что это чертовы Speedo и у тебя все хозяйство торчит». Но он подумал, мы так говорим из-за флага. У меня есть фотография Ови в этих плавках в цветах американского флага на Саут Бич. Конечно, мы эту фотку расклеили потом по всей раздевалке», — рассказал он.

По словам Кларка, очень много смешных ситуаций связаны с одеждой хоккеиста. Многие вспоминают его штаны «сверху как джинсы, а снизу как треники». Овечкин очень ими гордился, «думал, что это лучшие штаны в мире». Экс-нападающий «Вашингтона» Майк Кнубл вспомнил, что эти штаны стоили 800 долларов и послужили причиной изобретения слова «бомж-шик».

Экс-защитник «Вашингтона» Стив Эмингер рассказал, что команде однажды пришлось буквально уничтожить его шорты, которые были «очень узкие и короткие», похожие на женские.

Напомним, 5 февраля Овечкин стал первым игроком со времени сезона 1992/93, оформившим три хет-трика за шесть матчей во время регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом он смог повторить достижения россиянина Александра Могильного и финна Теему Селянне.

В настоящее время на счету 34-летнего Овечкина 698 шайб в НХЛ. Рекорд принадлежит Гретцки — 894 шайбы за карьеру.

Ранее олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис оценил перспективы Овечкина побить рекорд Гратецки, передавал RT. Он подчеркнул, что Овечкин классный игрок и то, что он делает сейчас, невероятно. По словам Каспарайтиса, «будет прикольно, если игрок из России побьет рекорд хоккеиста, которого считают самым великим в истории».