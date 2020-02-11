СМИ сообщили об уходе в отставку главы офиса президента Украины Богдана

Киев, 11 февраля. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление о своем увольнении. Об этом сообщает ряд украинских СМИ. Как пишет украинское издание LIGA.net, ссылаясь на собственные источники, решение об отставке было принято Богданом из-за ультиматума США.

«Американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента», — цитирует издание слова своего источника.

По его словам, администрация Трампа отказывалась от встречи с Зеленским, так как Богдан ассоциируется с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.

Заместитель Богдана Руслан Рябошапка прокомментировал эти сообщения, назвав их «чепухой».

«Это чепуха... не дождетесь», — заявил он.

Он предположил, что информация об отставке Богдана является следствием спланированной информационной кампании в СМИ.

Напомним, что на прошлой неделе администрация президента США уволила эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, обвинив его в «сливе» информации. Президент Соединенных Штатов в Twitter нелестно отозвался о Виндмане, которого уволил после завершения процесса по импичменту. По его словам, эксперт был очень недисциплинированным и передавал содержание его «идеальных» звонков некорректно». Сам Виндман ранее давал показания в рамках процедуры импичмента Трампа.