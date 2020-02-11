Российские «Союзы» продолжат доставлять американских астронавтов на МКС

Вашингтон, 11 февраля. Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что планирует продолжить закупать у России места на космических кораблях «Союз» для доставки своих астронавтов на борт МКС.

Соответствующие расходы NASA заложило в проект американского федерального бюджета на 2021 финансовый год, который стартует в октябре. В справочных материалах к документу говорится, что США находятся в процессе перехода от закупок мест у Роскосмоса к приобретению их у коммерческих компаний SpaceX и Boeing.

«Доставка экипажей в настоящее время осуществляется с использованием российских кораблей «Союз». NASA продолжит приобретать места на «Союзах» для доставки экипажей, пока не станут доступны собственные средства доставки», – цитирует ТАСС документ NASA.

В предстоящем финансовом году на доставку людей и грузов на МКС США планируют потратить $1,8 миллиарда. $99 миллионов пойдет SpaceX и Boeing, первые коммерческие полеты которых планируют начать уже в этом году. Однако, если к марту 2020 года услуги данных компаний не будут доступны, у NASA будет только один член экипажа на американском сегменте МКС. Поэтому США рассматривают возможность покупки еще одного места на российском «Союзе».

Напомним, ранее NASA отменили пуск ракеты Antares за две минуты до старта. Ракета должна была отправиться вместе с кораблем Cygnus, который содержал оборудование для МКС и научный груз, пишет «Газета.ru».

Как позже стало известно, причиной отмены стали поступившие нештатные данные.