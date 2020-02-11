Рианна рассказала, с кем она встретит День святого Валентина

Нью-Йорк, 11 февраля. Американская певица Рианна встретит День святого Валентина в своей музыкальной студии. Об этом она рассказала журналисту из издания The Cut на презентации своей новой коллекции одежды в Нью-Йорке.

«Я собираюсь быть в студии. Очень волнуюсь по этому поводу. Не могу сказать, с кем я работаю, но я давно хотел с ним записать музыку», — прокомментировала свои планы исполнительница.

Однако затем Рианна рассказала, что вместе с ней в студии будет Фаррел Уильмс, американский рэпер и дизайнер одежды.

Также Рианна дала совет для всех девушек, которым не с кем встретить День святого Валентина. По ее мнению, в этом случае лучшим выходом из ситуации станет покупка нового комплекта одежды и вкусный ужин.

Ранее сообщалось, что Рианна подала в суд на собственного отца. Эстрадной исполнительнице не понравилось то, что Рональд Фенти использовал ее бренд одежды и косметики, а также родство для того, чтобы начать продвигать собственный бизнес. Кроме того, в свое время отец Рианны без ее ведения и действуя от ее имени, пытался организовать, правда безуспешно, концерты певицы в странах Латинской Америки, сообщает «Газета.ru».

Также адвокаты Рианны в прошлом году написали письмо президенту США Дональду Трампу, в котором предупредили его о нарушении авторских прав своей клиентки. Речь идет о несогласованном использовании песен Рианны на митингах в поддержку Трампа, пишет Rolling Stone.