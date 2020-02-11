Лена Миро пожалела детей Уэста и Кардашьян

Москва, 11 февраля. Блогер Лена Миро подвергла жесткой критике одно из самых популярных семейств Америки — Ким Кардашьян и Канье Уэста. Россиянка «пожалела» четверых детей, которых воспитывает звездная пара.

Миро опубликовала в ЖЖ новый пост под заголовком «Когда папа — дебил, а мама — дура».

«Мне искренне жаль детей Ким Кардашьян и Канье Уэста. Несмотря на все богатство родителей, эти ребятишки, когда подрастут, уверена, хлебнут горя», — начала блогер.

Одной из причин, по которой Миро так жалко звездных детей, стало то, что отпрыскам будет тяжело жить под одной крышей «с психически и эмоционально нестабильным отцом». По ее словам, Уэст «страдает биполярным расстройством личности, склонен к депрессиям и суициду».

Виной же Кардашьян, по словам Миро, является то, что она «откровенная дура». В доказательство своего утверждения она напомнила заявление Ким о том, что ее младший сын является реинкарнацией ее умершего отца.

Отметим, журнал Forbes, подводя итоги 2019 года, составив рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире. Возглавила список певица Тейлор Свифт со 185 млн долларов, она обошла Канье Уэста (150 млн долларов) и Эда Ширана (110 млн долларов). Следом расположились группа The Eagles (100 млн долларов) и Элтон Джон (84 млн долларов), передавал RT.