Помощник Зеленского заявил, что Киев желает прекратить войну в Донбассе

Киев, 11 февраля. Помощник президента Украины Владимир Ермак заявил, что руководитель страны Владимир Зеленский искренне желает прекратить войну в Донбассе, которая началась после госпереворота в 2014 году. Соответствующее заявление он сделал в эфире местного телеканала.

«Я убежден в том, что наша сторона сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось. На всех уровнях, и «нормандском формате» и в Минске», – поясняет Владимир Ермак.

По его мнению, Москва также желает разрешить ситуацию с Донбассом. Это подтверждается встречей Путина и Зеленского в Париже и подписанием Минских соглашений. Кроме того, Ермак заявил, что ранее провел конструктивные переговоры с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

По словам украинского политика, он считает, что его российский коллега настроен на диалог, сообщает РИА Новости.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. Минские соглашения предусматривают предоставление ДНР особого статуса, полное прекращение огня и проведение местных выборов.

За четыре года Киев не выполнил ни один из этих пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, но по факту он так и не вступил в силу.