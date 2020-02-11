«Нафтогаз» оценил стоимость «утерянных» в Крыму активов

Киев, 10 февраля. «Нафтогаз Украины» намерен в течение февраля передать в арбитраж окончательную сумму оценки «потерянных активов» в Крыму. По заявлению главы компании Андрея Коболева, она близка к 8 миллиардам долларов.

Коболев еще в марте прошлого года заявил, что «Нафтогаз» выиграл иск против РФ в арбитражном трибунале Гааги о взыскании ущерба в связи с «утерей активов» в Крыму. Летом прошлого года «Нафтогаз» оценил свои убытки в 5,2 миллиарда долларов и пообещал обновить иски к России.

Согласно заявлению Коболева, арбитраж «признал РФ виновной стороной» в том, что «Нафтогаз» лишился своих активов в Крыму.

«Вот в течение февраля окончательные расчеты будут переданы в суд. Приблизительная наша окончательная сумма оценки потерь близка к 8 миллиардам долларов», — заявил он.

Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Нафтогаза» и «Газпрома» о контрактах на поставку и транзит топлива в декабре 2017 года и феврале 2018-го. По иску о контрактах суд принял решение в пользу российской компании, но по иску о транзите газа присудил «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов. «Газпром» попытался оспорить это решение, но 27 ноября суд окончательно отклонил апелляцию без права на обжалование.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.