Повалий рассказала, как она получила травму ноги

Москва, 10 февраля. Советская и украинская певица Таисия Повалий в своем блоге в Instagram рассказала, как она случайно повредила ногу. Травма оказалась достаточно серьезная, врачи посоветовали не вставать в течение пяти дней, однако артистка поспешила успокоить своих фанатов.

По словам певицы, травму она получила дома на «ровном месте» когда перебирала старые фото и газетные публикации.

«Без паники! Сделала магнитно-резонансную томографию (МРТ), косточка таки моя повреждена, 5 недель доктор сказал не становиться на ногу», – успокоила фанатов Таисия Повалий.

По ее словам, в течение этого времени она будет из дома наблюдать за тем, как продвигается ее новый альбом. Однако, по словам Повалий, она не унывает и не останавливается, «сидя на стуле танцует под свои песни».

Ранее украинская певица Таисия Повалий пожаловалась на травлю в родной для нее Украине. Об этом рассказал ее супруг и продюсер Игорь Лихута. Он напомнил, что Таисия гражданка Украины, народная артистка Украины, однако власти родной страны запрещают выступать ей из-за концертов в России, сообщает «Газета.ru».

По словам продюсера, против Повалий была организована травля в прессе. При этом отмечается, что к политике певица не имеет никакого отношения.