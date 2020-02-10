Российские звезды рассказали о размере своей пенсии

Москва, 10 февраля. Большинство российских звезд кино и эстрады получают пенсию, не превышающую 50 тысяч рублей в месяц. Однако многие из них получают московскую надбавку.

С 2018 года народные артисты (СССР, РСФСР, РФ) и заслуженные артисты (РСФСР и РФ), проживающие в Москве, получают ежемесячную доплату к пенсии 30 тысяч рублей.

66-летняя Елена Проклова играет в театре и снимается в кино. В интервью KP.RU она рассказала, что содержать загородный дом и поддерживать привычный образ жизни на прежнюю пенсию было сложно. Серьезным подспорьем стала надбавка, которую она получила благодаря званию Заслуженной артистки РФ. За повышенную пенсию она поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина.

«Мне повезло, что я пенсионерка, что я живу в Москве. Эта прибавка — огромное подспорье!» — заявила Проклова.

Вместе с добавкой «за звание» пенсия актрис Елены Прокловой, Елены Яковлевой, Инны Чуриковой, певиц Ларисы Долиной, Аллы Пугачевой составляет от 47 до 50 тысяч рублей. 79-летняя Светлана Светличная уточнила, что «получает около 50 тысяч рублей». Такой же размер пенсии у Юрия Куклачева и Бориса Моисеева.

«Народный» Михаил Боярский получает пенсию в 20 тысяч рублей из-за того, что живет в Северной столице.

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова призналась, что ее пенсия составляет всего около 14 тысяч рублей. По ее словам, она рассчитывает только на свои силы и собирается работать, пока позволяет здоровье.

Еще меньше получает певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей. Живет он на гонорары за песни, а также получает за выступления на ТВ и в прессе в качестве эксперта.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что несмотря на высокие гонорары в шоу-бизнесе, часто российские звезды оказываются в сложном материальном положении. В частности, у короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова отбирают за долги квартиру стоимостью 193 миллиона рублей, а у актера Сергея Жигунова приставы арестовали недвижимость в счет погашения кредита. Модельер Вячеслав Зайцев может лишиться своего Дома моды из-за просрочки по аренде.