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«Сапсан» сломался по пути из Петербурга в Москву

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«Сапсан» сломался по пути из Петербурга в Москву

Санкт-Петербург, 10 февраля. Скоростной поезд «Сапсан», следовавший из Петербурга в Москву, из-за технической неисправности остановился на станции «Решетниково». Пассажиров до места назначения довезла «Ласточка», сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги («дочка» РЖД).

Инцидент произошел в 20.27 по московскому времени на станции «Решетниково». Поезд №773 «Сапсан» остановился из-за поломки. ОЖД направила за пассажирами резервный электропоезд «Ласточка», который и доставил их на Ленинградский вокзал.

«Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают необходимые меры для минимизации времени задержки прибытия пассажиров», — говорится в сообщении ОЖД.

В пресс-службе компании добавили, что пассажиры смогут получить компенсацию. Для этого нужно будет заполнить бланк претензии на выплату денежных компенсаций. Его образец есть на официальном сайте РЖД. 

«Сапсан» сломался по пути из Петербурга в Москву

В конце прошлого года стало известно, что РЖД обновили интерьеры высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь десятилетия их запуска. В поездах изменилось цветовое решение в оформлении салонов, а каждое кресло оснастили розетками и USB-разъемами. В вагонах заменили обивку и чехлы сидений, а освещение отныне регулируется в зависимости от времени суток, на окнах появились новые затемняющие шторы.

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