«Сапсан» сломался по пути из Петербурга в Москву

Санкт-Петербург, 10 февраля. Скоростной поезд «Сапсан», следовавший из Петербурга в Москву, из-за технической неисправности остановился на станции «Решетниково». Пассажиров до места назначения довезла «Ласточка», сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги («дочка» РЖД).

Инцидент произошел в 20.27 по московскому времени на станции «Решетниково». Поезд №773 «Сапсан» остановился из-за поломки. ОЖД направила за пассажирами резервный электропоезд «Ласточка», который и доставил их на Ленинградский вокзал.

«Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают необходимые меры для минимизации времени задержки прибытия пассажиров», — говорится в сообщении ОЖД.

В пресс-службе компании добавили, что пассажиры смогут получить компенсацию. Для этого нужно будет заполнить бланк претензии на выплату денежных компенсаций. Его образец есть на официальном сайте РЖД.

В конце прошлого года стало известно, что РЖД обновили интерьеры высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь десятилетия их запуска. В поездах изменилось цветовое решение в оформлении салонов, а каждое кресло оснастили розетками и USB-разъемами. В вагонах заменили обивку и чехлы сидений, а освещение отныне регулируется в зависимости от времени суток, на окнах появились новые затемняющие шторы.