Солистка Artik & Asti Анна Дзюба опровергла слухи о своей беременности

Москва, 10 февраля. Поклонники группы Artik & Asti заподозрили, что ее солистка Анна Дзюба может быть беременна. Дзюба, в свою очередь, поспешила развеять эти слухи в своем блоге.

Она подчеркнула, что не собирается заводить ребенка в ближайшее время, а ее планы нацелены только на карьеру.

Незадолго до новогодних праздников 29-летняя певица опубликовала фотографии, на которых она позирует в коротком концертном платье. Многим пользователям показалось, что у Дзюбы округлился живот. После этого комментаторы поспешили поздравить ее с радостным событием.

В ответ Дзюба написала, что совсем не беременна, а живот кажется больше из-за платья. Поблагодарив поклонников, она отметила, что совершенно счастлива в личной жизни и пока не собирается рожать, так как все ее время уходить на концертную деятельность.

«Петь буду вечно. Все дело в платье», — заявила Дзюба.

Кроме того, певица долгое время скрывала имя своего возлюбленного. Только после того, как он предложил ей свою руку и сердце, она рассказала, что его зовут Станислав Юркин и он никак не связан с шоу-бизнесом.

Напомним, что в конце прошлого года российский певец Стас Михайлов записал песню «Возьми мою руку» с поп-дуэтом Artik & Asti.

Ранее сообщалось о беременности американской актрисы Милы Йовович, которая благополучно завершилась рождением девочки – третьего ребенка в ее семье. Актриса ранее рассказывала, что во время беременности неважно себя чувствовала. Йовович старалась почаще гулять, несмотря на сильные отеки, связанные с тем, что за несколько месяцев звезда набрала 22 килограмма. Занятия спортом практически сошли на «нет», поскольку актриса боялась выкидыша.