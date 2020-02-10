Российские военные в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Ракка

Ракка, 10 февраля. Российские офицеры провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Ракка, передав нуждающимся жителям почти тонну продуктов. Российские военные врачи оказали помощь 201 сирийцу, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки представители Центра по примирению провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Азьяра провинции Ракка. Нуждающимся жителям выдали 250 продовольственных наборов общим весом 0,9 тонны.

В общей сложности ЦПВС провел в Сирии 2363 гуманитарных акции, а общий вес гуманитарного груза составил 3 957,2 тонны.

За сутки медики Минобороны РФ оказали помощь 201 сирийцу в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо и Камышлы провинции Хасака. На сегодняшний день медицинская помощь оказана 123 874 жителям Сирии.

Как сообщало Федеральное агентство новостей в понедельник, сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) заявила, что конвой правительственных сил из 15 военных бронированных пикапов прибыл в район города Камышлы к базе сирийской армии. Пока не было получено никакой информации об окончательном назначении конвоя. Ранее пункт наблюдения сирийских военнослужащих и российских сотрудников военной полиции был разбит здесь согласно положениям российско-турецкого меморандума, подписанного президентами России Турции 22 октября 2019 года, передавала «Газета.ру».