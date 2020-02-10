«Нафтогаз Украины» заявил о готовности обсуждать продление контракта с «Газпромом»

Киев, 10 февраля. После подписания соглашений о транзите российского газа через Украину в Европу, «Нафтогаз» заявил о готовности продлить контракт с «Газпромом». О возможном сотрудничестве заявил глава компании Андрей Коболев.

Соответствующее заявление он сделал в эфире местного телеканала, сообщает РИА Новости.

«Мы готовы обсуждать продление контракта. Мы, как альтернатива, готовы также, что этот контракт будет обсуждать новый независимый отделенный оператор», – заявил Коболев.

По его словам, после завершения Украиной внедрения европейского законодательства, регулирующего рынок газа, условия по данному соглашению могут стать лучше тех, что действуют сейчас.

Напомним, последние годы Украина получала российский газ по реверсу из стран Евросоюза вместо того, чтобы приобретать топливо у Москвы напрямую. За пару недель до окончания года стороны договорились о продлении договора на 5 лет. При этом Россия добилась снятия всех судебных претензий к «Газпрому» со стороны Украины и отмены украинского антимонопольного штрафа.

Как позже оценили эксперты, тарифы на транспортировку газа для украинцев могли вырасти в четыре раза, если бы Москва и Киев не договорились о продлении транзита.