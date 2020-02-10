Турецкие военные вновь не явились на совместное с РФ патрулирование в Сирии

Алеппо, 10 февраля. Российская сторона продолжает реализацию положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании в одиночку: турецкие военные не явились для участия в совместном патрулировании вдоль границы, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

«В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование … в провинции Хасака», — сообщили в ЦПВС.

Российская военная полиция продолжила патрулирование в провинциях Алеппо и Ракка. В Центре по примирению уточнили, что все мероприятия прошли «в соответствии с утвержденными планами, без происшествий». Также проведено воздушное патрулирование силами армейской авиации.

Напомним, что это уже не первый раз, когда турецкие военные не принимают участие в запланированном совместном патрулировании, 7 февраля источник ВС Турции заявил, что военные приостановили патрулирование с РФ из-за неблагоприятных погодных условий, а не из-за обстрела в Идлибе.

Ранее турецкая армия попала под обстрел в Идлибе. Четверо турецких военных погибли, девять получили ранения. Российская сторона заявила, что армия Турции не предупредила Москву о своих перемещениях в Идлибе.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности, передавала «Газета.ру». С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.