Системы ПВО авиабазы «Хмеймим» ликвидировали два ударных беспилотника

Хмеймим, 10 февраля. Два беспилотника пытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Силами ПВО объекты были уничтожены, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, когда стемнело. Средства ПВО российской авиабазы «Хмеймим» отразили две атаки на базу с использованием ударных беспилотников, запущенных с подконтрольной боевикам территории Идлибской зоны деэскалации.

Первая атака происходила с северо-восточного направления. Ракетным огнем зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» она была отражена на расстоянии около двух километров от базы.

Вторая атака зафиксирована с северо-западного направления, со стороны Средиземного моря. Беспилотник сбили на расстоянии шести километров от базы.

«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза «Хмеймим» функционирует в плановом режиме», — уточнили в ЦПВС.

Напомним, неделей ранее системы ПВО на авиабазе «Хмеймим» также пресекли атаку БПЛА. Беспилотника было два и оба были сбиты силами противовоздушной обороны, размещенными на военном объекте. Малый беспилотник неизвестной принадлежности летел к российскому аэродрому со стороны Средиземного моря и был сбит ракетным вооружением «Панциря-С».