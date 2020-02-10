Ветлицкая посетила Big Love Show в платье за 339 тысяч рублей

Москва, 10 февраля. Российская певица Наталья Ветлицкая появилась со своим концертным номером на Big Love Show. Мероприятие состоялось в Москве на «ВТБ-арене».

Ветлицкая появилась на красной дорожке в сером мини-платье, а также лаковых сапогах. Дизайнером ее наряда стал немецкий модельер Филипп Плейн. По данным KP.ru, певица отдала за свой наряд не менее 339 тысяч рублей.

Отмечается, что перед тем, как показать на мероприятии, Ветлицкой пришлось несколько изменить свой наряд, прикрыв грудь прозрачной сеткой в стразах и добавив ткани на рукава.

Ветлицкая некоторое время жила в Испании, после того, как сообщила о своем решении временно приостановить концертную и гастрольную деятельность. Она занималась собственным бизнесом по продаже недвижимости. Тем не менее, после длительного перерыва, исполнительница все же вернулась на сцену. Ее решение поддержала как российский продюсер Яна Рудковская, так и супруга фигуриста Евгения Плющенко, которая отметила, что Ветлицкая еще может заинтересовать публику своими сольными выступлениями.

Добавим, что Ветлицкая всегда была окружена вниманием мужчин. Певица была замужем четыре раза, не считая многочисленных романов. Сама она утверждает, что является «дико фартовой» и приносит свои кавалерам удачу.

Тем не менее не все ее отношения с мужчинами были гладкими. Так, например, выступая в эфире передачи «Привет, Андрей», Ветлицкая рассказала, как ее бывший супруг Павел Смеян пытался убить жену, когда она сообщила ему о намерении расстаться.