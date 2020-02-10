Трамп заявил о существовании в арсенале США «супербыстрых» ракет

Вашингтон, 10 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия обладает «супербыстрыми» ракетами, которые могут достигать цели в несколько раз быстрее «обычных». Его слова приводит издание Politicus USA.

«Мы называем их супербыстрыми, потому что они в четыре, пять, шесть и даже семь раз быстрее обычной ракеты», — заявил Трамп во время встречи с губернаторами в Белом доме.

Он добавил, что США нуждаются в таких ракетах, поскольку Россия уже «имеет нечто подобное». Ранее глава Пентагона Марк Эспер выступил с заявлением, в котором отметил, что США «хотят предотвратить» конфликты с другими странами, для чего размещают ядерное оружие малой мощности на своих подводных лодках. Таким образом, якобы, расширяются возможности президента США, который получает различные варианты для сдерживания потенциальных войн, пишет газета «Известия».

Ранее военный аналитик Александр Перенджиев сообщал, что создаваемые для Министерства обороны РФ, которое возглавляет Сергей Шойгу, комплексы ПВО смогут справляться с гиперзвуковыми ракетами США.

Напомним, что 2 августа прекратил свое действие договор РСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Москву в его длительном нарушении. Россия в свою очередь все обвинения отвергает, заявляя, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.