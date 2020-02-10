حصاد أخبار ليبيا في 01 فبراير/ شباط

الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التدخل التركي في ليبيا

تدعم الجزائر المبادرات الهادفة إلى إنهاء سفك الدماء في ليبيا وخلق الظروف اللازمة لإيجاد حلول وسط بين الأطراف الليبية المتحاربة. صرح بذلك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هذا عشية القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وفقا للرئيس الجزائري ، فإن المأساة التي ما زالت تحتضن ليبيا تشكل مصدر قلق بالغ له. بالإضافة إلى ذلك ، أشار إلى أن المواطنين الليبيين لا يستحقون المشاكل التي تصيب بلدهم.

أكد تبون أن الجزائر تعارض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية وتتمسك بالموقف القائل إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية هو الحوار السياسي السلمي. وأضاف أن إراقة الدماء في الدولة يجب أن تتوقف في أقرب وقت ممكن ، وأن أراضيها يجب ألا تكون ساحة للتنافس بين دول العالم الرائدة.

هرب أحد قادة الجماعة المسلحة التابعة للوفاق إلى أوكرانيا

كشف الإعلامي من مدينة مصراته محمد امحيسن، عن أن مساعد صلاح بادي وآمر كتيبة المرسى التابعة للوفاق أشرف مامي، قام ببيع أسلحة حديثة، كان قد استلمها من حكومة الوفاق، قادمة من تركيا، ثم هرب إلى أوكرانيا.

من الواضح أن القائد الميداني لإحدى العصابات المسلحة غير الشرعية التابعة للوفاق هجر ببساطة ، وبعد أن حصل على أموال من بيع الأسلحة التركية الحديثة ، قرر أن يختبئ بعيدًا عن نظام الاحتلال الطرابلسي بقيادة فايز السراج. يبدو انه لم يعد يؤمن بالمزيد من سير العمل في نظام العصابات غير القانوني الذي تم بناؤه في طرابلس على أيدي المجرمين والبلطجية. في الواقع قام الجيش الوطني الليبي بتحرير أكثر من 90٪ من الأراضي الليبية من المقاتلين.

محللة سياسية أمريكية زوكرمان تدين تدخل تركيا في ليبيا

وصفت إيرينا زوكرمان ، المحللة السياسية من الولايات المتحدة ، سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها متهورة وتافهة لأنه يهمل القضايا الإقليمية بسبب طموحاته. بالإضافة إلى ذلك ، لفتت الانتباه إلى حقيقة أن الزعيم التركي لا يزال يستخدم لتعزيز مصالحه الخاصة في المنطقة مقاتلي حركة الإخوان المسلمين الإرهابية والمحظورة في روسيا.

وفقًا لخبيرة سياسية أمريكية ، فإن رئيس تركيا متورط في العلاقات مع الجماعات الإسلامية المتطريفة الأخرى ، مثل الدولة الإسلامية (المحظورة في الاتحاد الروسي) ، وهيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات المسلحة غير الشرعية المعترف بها كإرهابية في عدد من الدول العربية.

بحسب زوكرمان ، فإن مثل هذه الأنشطة التي يقوم بها أردوغان ستؤدي في النهاية إلى تركيا والشعب التركي إلى أزمة اقتصادية. وشددت الأمريكية على أن العديد من قادة العالم لا يرغبون حقًا في مقابلة الرئيس التركي.

يرى إيغور كوروتشنكو أن مجلس الأمن الدولي غير قادر على وقف العدوان التركي في ليبيا

اعلنت وكالة المرصاد تعتزم مجموعة خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق في ليبيا بشأن قيام تركيا بنقل مرتزقة سوريين لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني باستخدام طائرات عسكرية ومدنية. مضيفًا أن لجنة المنظمة الدولية ستدرس المسار المقترح لحركة الطائرات: غازي عنتاب - إسطنبول - معيتيقة .

قال إيغور كوروتشنكو الخبير العسكري والصحفي ورئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني ومدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية في حوار مع وكالة الأنباء الفيدرالية عن شكوكه في أن الأمم المتحدة ستكون قادرة على التأثير على أنقرة حتى إذا تم تأكيد حقائق نقل الإرهابيين إلى ليبيا.

يلفت المنشور الانتباه أيضًا إلى حقيقة أن تركيا قد اتُهمت مرارًا وتكرارًا بالتعاون مع بيئة إجرامية لزعيم "الوفاق" فايز السراج. تجدر الإشارة إلى أن الجانب التركي قام بتجنيد الجهاديين في إدلب السوري لنقلهم إلى ليبيا. انضممت المرتزقة إلى صفوف العصابات المسلحة لنظام الاحتلال في طرابلس.

وفقًا لمسامر وكالة الأنباء الفيدرالية ، فإن نتائج التحقيق الذي بدأه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستعتمد بشكل مباشر على موضوعية أعضاء لجنة الخبراء الذين وصلوا للتحقق من الإجراءات غير القانونية لأنقرة. يعتقد اذا قامت خبراء المنظمة الدولية بإجراء تحليل عادل لجميع المواد ، فإن تقريرهم التالي سوف يتسبب في غضب شعبي كبير ، لأن تدخل تركيا في الشؤون الداخلية لليبيا واضح.

أكد كوروتشنكو - سيعتمد كل شيء على مصداقية الخبراء المشمولين في هذه اللجنة والمواد التي ستشكل أساس التحقيق. إذا تم استيفاء جميع هذه المعايير ، فمن الواضح أن التقرير سيكون له صدى معين.

كما شكك الخبير العسكري بأن نشر وقائع نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا الأمر الذي يخلق توتراً مفرطًا في هذا البلد ويعيق التوصل إلى تسوية سلمية سيكون له أي عواقب على السلطات التركية. وأشار إلى أن أنقرة تعمل الآن على حل مهامها الجيوسياسية وتساعد المقاتلين في طرابلس ولذلك يجب ألا تتوقع حلاً سياسيًا مبكرًا للأزمة الليبية.

يجب أن تكون واقعياً. لن تكون هناك عقوبات ضد تركيا. تنفذ تركيا مصالحها الوطنية في ليبيا في السياق الذي تعتبر فيه هذا الأمر مهمًا لنفسها. من الواضح أن مواقف روسيا وتركيا بشأن هذه المسألة لا تتزامن. لدينا مشاكل مع تركيا في الوفاء بالتزاماتها بالتسوية ازمة سورية.

لخص رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني — ربما من وجهة نظر ما من نوع ما ، فإن استنتاجات اللجنة (مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا) سيتم التعبير عنها وإبلاغ المجتمع الدولي بها ، لكنها في الواقع لن تؤثر على أي شيء. نحن نرى أنه قد تم بذل جهود سياسية جادة لتحقيق تسوية سلمية في ليبيا ، لكن لسوء الحظ ، لم يتمكنوا من تحقيق أهداف حقيقية.