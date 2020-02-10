США могут выделить 700 млн долларов на борьбу с Россией

Вашингтон, 10 февраля. Администрация президента США Дональда Трампа предложила выделить 700 млн долларов на «противостояние российскому влиянию» и поддержку американских союзников. Соответствующая статья расходов указана в проекте бюджета страны, который в понедельник был опубликован на сайте Белого дома.

В частности, Трамп предлагает выделить 24 млн долларов на «борьбу с российской пропагандой и дезинформацией».

«Эти средства будут направлены на помощь Европе, Евразии и Центральной Азии в укреплении общей безопасности, защиту территориальной целостности союзников США», — говорится в документе.

Отметим, что сам факт появления подобной инициативы вовсе не гарантирует ее законодательное оформление. В прошлом члены Конгресса США уже отклоняли предложения Трампа. Кроме того, нужно учитывать, что текущий бюджет уже исполняется, а следующий будет согласовываться уже после президентских выборов, которые состоятся в ноябре.

Тем не менее американский парламент, который все последние годы проводил яркую антироссийскую политику, вполне может и одобрить очередную инициативу по «сдерживанию Москвы». Так, например, в прошлом году США приняли бюджет, предусматривающий введение санкций против «Северного потока — 2». Ограничительные меры затронули не только российские, но и иностранные компании, задействованные в проекте.

Это вызвало недовольство как в Германии, так и в Евросоюзе. Представители немецкого бизнеса обвинили Вашингтон во вмешательстве в европейскую энергетическую политику, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции осложняют переговоры с Украиной по транзиту газа, а Брюссель обратил внимание на то, что Штаты подвергают рестрикциям европейские компании, которые никак не нарушили закон.