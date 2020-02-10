Депутат Госдумы Вострецов назвал возможные причины домашнего насилия в российских семьях

Санкт-Петербург, 10 февраля. Депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Сергей Вострецов прокомментировал Федеральному агентству новостей новый законопроект о профилактике домашнего насилия. Политик высказал мнение, что причины подобных конфликтов могут скрываться глубоко в детстве.

По словам Вострецова, ситуация действительно неприятная и непростая. Однако домашнее насилие возникло не сегодня, просто раньше этому уделялось иное внимание.

«Я родился в шахтерском городке. Каждые выходные ребята-шахтеры собирались, это всегда заканчивалось весельем, после всегда были разборки. Нас, детей, как сидоровых коз лупили. У меня сын вчера прожег рукава на пуховике. Я бы, наверное, в этом пуховике еще год походил, а сейчас, главное, что руки не обжог», – рассказал ФАН Сергей Вотрецов.

По мнению депутата, большинство конфликтов в семье основаны на материальных разногласиях. Чаще всего после того, как мужчина и женщина начинают совместную жизнь, насилие возникает на почве бытового характера.

«Тот, кто владеет материальной составляющей, не всегда адекватно себя ведет. Если люди неадекватные, здесь никакими законами мы не урегулируем», – поясняет Вострецов.

Политик считает, что, если конфликт в семье постоянно переходит в драку, насилие будет только нарастать. По его мнению, решение проблемы заключается в том, чтобы сесть и договориться об условиях совместной жизни. При этом он отмечает, что чаще всего проблема насилия в семье кроется в детстве. Нередко родители позволяют себе применять силу в воспитании ребенка, что может стать определенным шаблоном и человек привыкает, что проблемы можно решить насилием.

«Я никого не хочу оправдывать, но хочу сказать, что насилие недопустимо, и это регулируется законом. Сегодня регулятор есть, просто мы эту тему мусолим», – поясняет депутат.

Напомним, сегодня в Медиагруппе «Патриот» прошла пресс-конференция, посвященная новому закону о борьбе с домашним насилием. Эксперты, присутствовавшие на встрече, предложили ряд альтернатив спорному законопроекту.