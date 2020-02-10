Глава МИД Украины уверен, что Киев и Москва все еще могут сотрудничать

Рим, 10 февраля. Россия и Украина все еще могут сотрудничать и торговать, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы приняли свое решение: мы ушли. Ваш модуль больше нам не подходит. И это опять-таки не потому что мы против вас. Мы можем все еще быть братьями и сестрами, мы можем торговать, мы можем сотрудничать, мы соседи», — заявил Пристайко.

На пресс-конференции в Риме он добавил, что сегодня Киев концентрирует свои усилия на продвижении вопроса Минских соглашений. По его словам, за минувшие шесть лет все, в особенности украинцы, устали.

Отметим, ранее Киев попытался вынести на рассмотрение лидеров стран «нормандской четверки» новый пакет договоренностей по ситуации в Донбассе. Как пояснил Федеральному агентству новостей депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина, правительство Украины пошло на подобный шаг из-за того, что не способно выполнить Минские соглашения, альтернативы которым нет.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российских дипломатов тревожат заявления Пристайко о возможности «альтернативы» Минским соглашениям. По его словам, под «альтернативой» власти Украины понимают продвигаемую позицию о том, чтобы сначала получить контроль над границей в обмен на якобы гарантию безопасности местного населения. Однако сделать это будет сложно.

По его мнению, в таком случае можно будет забыть и про особой статус, и про выборы в независимых республиках. Местное население «просто задушат».

В 2014 году на Украине произошел госпереворот. Жители Донецкой и Луганской народных республик отказались подчиниться захватившим власть в стране. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За годы боевых действий, как сообщали в ООН, погибли около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске, передавала «Газета.ру».