Сирия, 11 февраля. Турция заявила об атаке на 115 объектов сирийской армии. Взрыв прогремел в столице САР городе Дамаске - автомобильная бомба убила мирного жителя. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят удары с воздуха по опорным пунктам радикалов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: занимают позиции на западе Алеппо у международной трассы М-5 и, по неподтвержденным данным, потеряли несколько бойцов при нападении террориста-смертника в Идлибе, после того как сумели освободить от бандформирований ряд поселков.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): обвиняется в серии диверсий и нападений в районе города Шхиль на востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесла удар по позициям сирийской армии на западе провинции Алеппо, в Идлибе попыталась прорвать линии обороны с помощью террористов-смертников.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в организации теракта в Африне на севере Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: в Ракке обменялись ударами с курдскими боевиками, направили конвой подкрепления и тяжелой боевой техники, включая танки, в Идлиб, и потеряли шесть военнослужащих при обстреле под Тафтаназом, после чего, якобы, нанесли ответный удар по 115 объектам сирийской армии.

Провинция Дамаск

В столице Сирии городе Дамаск прогремел взрыв. Как сообщает РИА Новости, в районе Меззех у парка и одноименного стадиона Джаля взлетел на воздух заминированный автомобиль взлетел на воздух на западе сирийской столицы Дамаска в понедельник, сообщило гостелевидение Сирии. По данным телеканал Ikhbariya, самодельная бомба была установлена в автомобиле. На настоящий момент известно об одном пострадавшем мирном жителе. Взрыв также спровоцировал пожар. На место инцидента прибывают машину скорой и пожарной помощи. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Провинция Алеппо

Под контроль сирийской армии перешел поселок Аль-Канатир и деревня Джазрая, которую боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» покинули после непродолжительной перестрелки. ВВС Сирии сбрасывают бомбы на опорные пункты радикалов в районе поселения Кафр-Нуран, Атариб и Мизнан. Джихадисты «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли позиции правительственных сил в деревнях Аль-Бавабия и Аль-Кусайбия.

Понеся тяжелое поражение на западе провинции, джихадисты выпустили заявление о том, что им удалось убить несколько иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции (союзное ополчение, поддерживающее легитимное правительство САР), в результате контратаки позиций САА у деревни Аль-Калария с помощью заминированного автомобиля с террористом-смертником за рулем.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжили развертывание своих позиций в стратегическом районе у поселения Тель-Эйс к югу от города Алеппо, зачистив его и соседний поселок от мин и вызывных устройств, заложенных террористами, о чем сообщает агентство SANA.

На севере провинции прогремел мощный взрыв. Как передает агентство Al Mohrar, детонировала бомба, установленная в автомобиле в городе Африн. Погибло восемь человек. В теракте подозревают курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Дейр-эз-Зор

Один из членов сил внутренней безопасности «Демократических сил Сирии» (SDF) был застрелен неизвестными лицами в поселке Хавиджа, к востоку от города Дейр-эз-Зора.

Самодельная бомба, установленная в автомобиле, детонировала в городе Шхиль на востоке провинции. Как сообщает Twitter-канал Sada Al Sharqieh, пострадавших среди мирного населения не зафиксирована. Вечером, в районе переправы были застрелены неизвестными два боевика, которые проводили патрулирование. Днем у реки также нашли неопознанное обезглавленное тело. Все инциденты связывают с деятельность террористов из состава «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Идлиб

ВС Турции приступили к строительству нового пункт между деревнями Маарет ан-Наасан и Шаллах на востоке провинции. Поступали сведения о том, что турецкая артиллерия начала обстрел города Серакиб, который несколько дней назад был взять сирийской армией после затяжных боев с отрядами «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. Одновременно с этим отряды вооруженной оппозиции под прикрытием турецкой артиллерии начали широкомасштабные наступательные действия против подразделений правительственных сил на востоке провинции. Боевики объявили о начале военной операции у Серакиба.

Днем телеканал NTV, со ссылкой на минобороны Турции, сообщил о гибели шести военнослужащих Турции и ранении еще четверых в результате обстрела, под конвой конвой армии попал под Тафтаназом. В ответ армия Турция открыла огонь по позициям сирийских войск, как заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Согласно заявлению Минобороны Турции, в ответ армия нанесла удары по 115 объектам САА. Среди пораженных целей оказался сирийский вертолет, три танка, пострадало 105 сирийских военнослужащих. Со стороны сирийского министерства не поступало никаких данных о жертвах или информации о том, что в воздушное пространство САР проникали турецкие истребители.

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали при помощи заминированного автомобиля позиции правительственной армии на окраине Маарет ан-Наасан к северо-востоку от города Идлиб, как передает медиаресурс Aleppo AMC.

ВВС Сирии наносят точечные удары по опорным пунктам боевиков в районе деревень Бинниш, Ат-Тальхия и у поселка Тафтаназ. Информации о потерях радикалов в живой силе и боевой технике пока что уточняется. Позднее Ат-Тальхия перешла к САА, отряды боевиков покинули поселок. ВВС Сирии продолжили наносить удары по опорным пунктам противника у поселений Кафр-Набель, Араб-Саяд и Мизназ.

Провинция Ракка

Протурецкие боевики из состава «Сирийской национальной армии» открыли огонь по опорным пунктам курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе поселка Салих-Каран на севере провинции, как передает источник в сети Twitter (@Mohamadothman1o). Столкновения также отмечаются в окрестностях Тель-Абъяда.

Позже Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передала, что конвой правительственных сил из 15 военных бронированных пикапов прибыл в район города Камышлы к базе сирийской армии.

Провинция Хасака

Турецкая армия во второй раз отменила совместный военный патруль с российской полицией в окрестностях города Дербасия на севере Хасаки. Как передает агентство Alk Habour, российский конвои в одиночку прошел маршрут патрулирования в зоне безопасности на севере Сирии. С третьего февраля турецкая сторона отказалась от совместных маршрутов с российской стороной на фоне напряжения сирийской-турецких отношений после обстрела турецких военнослужащих под Серакибом со стороны правительственной армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.