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Военный конвой США атаковали на юге Багдада

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Военный конвой США атаковали на юге БагдадаБагдад, 10 февраля. Военный конвой США атаковали на юге Багдада в Ираке. Об этом сообщает телеканал Al Arabya.

По данным телеканала, перевозивший военную технику американский конвой подорвался на юге Багдада. Подрыв военных машин произошел в районе Юсифия, недалеко от иракской столицы

«Взрыв произошел в колонне, перевозящей американские войска к югу от Багдада», — говорится в сообщении.

Ранее член комитета по обороне и безопасности иракского парламента Ирака Али аль-Ганими заявил, что США приступили к выводу своих воинских подразделений из Ирака.Официальных комментариев американской стороны по поводу вывода военных сил США из Ирака пока не поступало.

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