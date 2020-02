Багдад, 10 февраля. Военный конвой США атаковали на юге Багдада в Ираке. Об этом сообщает телеканал Al Arabya.

По данным телеканала, перевозивший военную технику американский конвой подорвался на юге Багдада. Подрыв военных машин произошел в районе Юсифия, недалеко от иракской столицы

An explosion targets a convoy of US troops near Yusufiyah, south of the Iraqi capital Baghdad.https://t.co/79h4A18YJd pic.twitter.com/tU0vn0dtRF