Багдад, 10 февраля. Военный конвой США атаковали на юге Багдада в Ираке. Об этом сообщает телеканал Al Arabya.

По данным телеканала, перевозивший военную технику американский конвой подорвался на юге Багдада. Подрыв военных машин произошел в районе Юсифия, недалеко от иракской столицы

«Взрыв произошел в колонне, перевозящей американские войска к югу от Багдада», — говорится в сообщении.

An explosion targets a convoy of US troops near Yusufiyah, south of the Iraqi capital Baghdad.https://t.co/79h4A18YJd pic.twitter.com/tU0vn0dtRF — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 10, 2020

Ранее член комитета по обороне и безопасности иракского парламента Ирака Али аль-Ганими заявил, что США приступили к выводу своих воинских подразделений из Ирака.Официальных комментариев американской стороны по поводу вывода военных сил США из Ирака пока не поступало.