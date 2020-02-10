ИзданиеThe National Interest высоко оценило характеристики БРК «Бастион-П»

Вашингтон, 10 февраля. Российский береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» может стать «настоящим убийцей» для своих противников, заявил эксперт журнала The National Interest Себастьян Роблин. По его словам, БРК обладает способностью эффективно создавать зоны ограничения доступа и маневра, что вызывает значительную обеспокоенность у иностранных военных.

По мнению американского издания, российский комплекс, вооруженный сверхзвуковыми ракетами, сможет обезопасить побережье Балтийского моря. Если же БРК будет размещен в Крыму или на Курилах, то он сможет блокировать Босфор и район острова Хоккайдо соответственно. Роблин полагает, что «Бастион» используется исключительно для поддержки оборонительных пунктов.

Издание отметило, что российский комплекс имеет транспортно-заряжающие машины К-342Р и самоходные пусковые установки К-340П на шасси МЗКТ-7930 с экипажем из трех человек. Ракеты П-800 «Оникс» позволяют обеспечить защиту побережья протяженностью свыше 600 километров.

«Высокая скорость «Оникса» делает ее перехват на конечном участке траектории полета чрезвычайно трудным», — указал Роблин, напмонив, что скорость ракет «Бастиона» почти в два с половиной раза выше скорости звука.

Он отметил, что попадание боеголовки такой ракеты в корабль может нанести непоправимый урон даже самому большому военному кораблю.

Напомним, что в распоряжении ВС России есть также более иная версия этого БРК: разработанный ВПК «НПО машиностроения» «Бастион-С» — стационарный вариант БРК с шахтным размещением сверхзвуковых противокорабельных «Ониксов».