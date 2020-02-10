Певица Штурм рассказала, как ее избивал муж-тиран

В обществе плотно укоренилось мнение, что семейное насилие происходит в бедных и якобы от того неблагополучных семьях. Однако, как показывает практика, материальный статус здесь вовсе не играет роли — и пример певицы Натальи Штурм ярко об этом свидетельствует. Женщина подверглась такому количеству актов чудовищного избиения от своего мужа, что даже спустя 15 лет воспоминания по-прежнему свежи в ее памяти. В интервью Федеральному агентству новостей Штурм заявила, что основной причиной супружеского садизма она считает алкоголь.

«В чем была моя ошибка в отношениях с этим человеком: я видела, что его притязания бессмысленны, но думала, что могу что-то поменять, чтобы ему было лучше. Если бы он сказал «Наташа, ты хреново готовишь. Научись, пожалуйста, я привык хорошо кушать. Я толстый, хочу жрать», то я бы все поняла и справилась — с моей стороны никогда не было фраз вроде «не хочу и не буду». Однако его обвинения были ни чем не обоснованы: он приходил каждый раз по пьяни ночью и спрашивал «ты где была?». Потом он шел бухать дальше. А я понимала, что чем он пьянее, тем ближе моя смерть», — рассказала собеседница ФАН.

По словам певицы, ее муж происходил из простой сельской семьи, в которой отец тоже любил поколачивать мать. Склонность к немотивированной агрессии женщина заметила в своем избраннике еще до свадьбы, но смотрела на нее сквозь пальцы — уж очень хотелось родить.

«Однажды я пришла домой в три часа ночи, а он, мертвецки пьяный, отказывался пускать меня из прихожей в дом. Все кричал «ты чего пришла так поздно!?». Я пулей выбежала из собственной квартиры и говорила потом с ним по телефону. Помню, я сказала ему тогда: «Игорь, ты опасен». А он на коленях ползал и просил прощенья, виня в своем срыве выпивку. Правда, тогда он был женат на другой женщине и не смел распускать руки. Ну, а после нашей свадьбы он видимо решил, что я его собственность, и что он может делать со мной все, что угодно», — призналась Штурм.

Перемены в муже — из восторженного романтика тот постепенно превратился в злобного тирана — собеседница ФАН начала замечать очень быстро. Предать же свое горе огласке она решилась лишь тогда, когда просто не осталось выбора.

«Я терпела, пока это были просто синяки, — сказала певица. — Но когда у тебя переломаны ключицы, нос, ты вся в гематомах, другого пути нет. Я подавала заявления в полицию, но он все время откупался от них. Тогда я обратилась к Иосифу Кобзону, который оказался единственным, кто смог мне помочь».

Штурм рассказала, что среди звезд шоу-бизнеса домашнее насилие также имеет распространение — именно по этой причине многие из них в итоге остаются одинокими.

«Все слушаются, — резюмировала собеседница ФАН. — Но тут все дело не в насилии, а в зависимости: ты зависишь от продюсера? — молчишь; от литературного редактора? — молчишь; от режиссера — опять молчишь!»

Напомним, в понедельник, 10 февраля, в 14.00 в пресс-центре медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция «Закон о домашнем насилии — «за» и «против». Юристы, а также общественные и политические деятели приняли участие в работе посвященного этому вопросу круглого стола.