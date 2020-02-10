Пристайко рассказал, когда РФ и Украина обменяются послами

Киев, 10 февраля. Украина пока не готова возвращать своего посла в Москву. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, комментируя заявление своего российского коллеги Сергея Лаврова.

При этом он согласился с мнением главы российского МИД, что рано или поздно это все же произойдет.

«Я читал эту новость от моего дорого друга министра Лаврова. Но мы сейчас не на этой стадии. Что он говорил, так это то, что однажды послы вернутся. И это правда. Когда война закончится, мы пошлем послов», — отметил глава украинской дипломатии.

Пристайко добавил, что после завершения гражданской войны в Донбассе Украина и Россия смогут восстановить отношения и вновь стать «хорошими соседями».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не против обмена послами с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь добавил, что пока подобный вопрос между сторонами не обсуждался и кандидатуры послов не рассматривались.

Напомним, что Украина в 2014 году отозвала своего посла из Москвы на фоне ухудшения отношений с РФ. Российская стороны предприняла ответные действия, отозвав своего посла из Киева.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.