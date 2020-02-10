Сирия, 10 февраля. Министерство обороны Турции заявляет о нанесении ответных ударов по 115 объектам сирийской армии в САР в ответ на обстрел турецких военнослужащих в Идлибе. Два курдских боевика застрелены в Дейр-эз-Зоре неизвестными. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Алеппо зачистили сеть тоннелей, оставленных боевиками, в Идлибе обмениваются ударами с джихадистами.

Армия Турции и союзные силы: якобы нанесли ответные удары по 115 объектам сирийской армии в ответ на обстрел турецких солдат в Тафтаназе на юге Идлиба.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в покушении на двух курдских боевиков в Шхиле на востоке Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные формирования: потеряли двух боевиков в результате нападения неизвестных на патруль на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Как сообщает новостной портал SANA, подразделения Сирийской арабской армии (САА) захватили и зачистили сеть туннелей и баррикад, выкопанных террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе стратегического города Аль-Эйс и в его окрестностях. Источник передает, что военнослужащие исследовали разветвленную сеть тоннелей, включая комнаты для террористов, карцер и склады боеприпасов. После военнослужащие продолжили развертывание в окрестностях города.

Боевики «Сирийской национальной армии» с помощью ПТУРов уничтожили несколько единиц техники и убили группу солдат сирийской на фронте у поселения Рашидин в окрестностях Алеппо, как процитировало заявлением самих боевиков новостное агентство Al Mohrar Media. Официальные источники пока не подтверждают потерь САА в данном направлении.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке Дейр-эз-Зора неизвестные совершили покушение на боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Как сообщает новостное агентство Alk Habour, два члена сил «внутренней безопасности» SDF «Асайиш» проводили патрулирование в районе города Шхиль после взрыва, который прогремел утром у речной переправы, когда на них напала группа неизвестных боевиков. Оба были застрелены на месте, после чего нападающие скрылись на автомобиле. В нападении на патруль, как и в организации подрыва у переправы, подозревают террористов из состава «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Идлиб

В сети появились фотографии последствий артиллерийского удара со стороны сирийской армии по конвою турецкой армии в районе авиабазы у поселения Тафтаназ. Как сообщает источник в Telegram (@colonel_suheil), был уничтожен один танк «M60T», БТР модели «M113», а также повреждено несколько тягачей и грузовик. Согласно заявлению Минобороны Турции, в ответ армия нанесла удары по 115 объектам САА. Среди пораженных целей оказался сирийский вертолет, три танка, пострадало 105 сирийских военнослужащих. Со стороны сирийского министерства не поступало никаких данных о жертвах или информации о том, что в воздушное пространство САР проникали турецкие истребители.

ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам боевиков в окрестностях города Кафр-Набель и на подступах к поселку Араб-Саяд на юге провинции Идлиб, как передает портал Step News. Источник также сообщает, что боевики «Сирийской национальной армии» обменялись ударами с военнослужащими в районе поселка Мизназ.

Турецкие военные ускорили отправку бронетехники и боеприпасов к своим наблюдательным постам в сирийском Идлибе после гибели шести солдат при обстреле. Как сообщает РИА Новости, к наблюдательным пунктам турецкой армии отправлено дополнительное подкрепление в виде конвоя танков и другой бронетехники и боеприпасов, помимо 1300 единиц боевой техники и грузовиков с материально-техническим обеспечением, которое прибыло в САР за последнюю неделю.

Подразделения сирийской армии отбили контратаки, предпринятые бандформированиями в окрестностях города Серакиб в провинции Идлиб. В ходе ответной операции сирийские военнослужащие отбросили противника и освободили населенный пункт Ат-Тальхия, в трех километрах от заброшенного аэродрома у Тафтаназа, как указывает ТАСС.

Провинция Ракка

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передала, что конвой правительственных сил из 15 военных бронированных пикапов прибыл в район города Камышлы к базе сирийской армии. Пока не было получено никакой информации об окончательном назначении конвоя. Ранее пункт наблюдения сирийских военнослужащих и российских сотрудников военной полиции был разбит здесь согласно положениям российско-турецкого меморандума, подписанного президентами России Турции 22 октября 2019 года. В задачи сирийской армии здесь входит защита гражданских лиц и стабилизация обстановки в зоне, где ранее отмечались активные боевые действия турецкой армии против курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). В последнее время со стороны SDF выросло число вылазок с целью диверсий, с чем может быть связан дополнительный конвой подкрепления.

1 Организация запрещена на территории РФ.