Житель Пермского края отправится в колонию строгого режима за издевательства над ребенком

Пермь, 10 февраля. Суд на четыре года лишил свободы жителя Пермского края за издевательства над пасынком. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В городе Красновишерск жертвой 30-летнего злоумышленника был сын его сожительницы 2012 года рождения. Отмечается, что мужчина избивал ребенка, начиная с 4-летнего возраста, однако о преступлениях стало известно только в прошлом году.

По данным ведомства, он признан виновным в преступлении, предусмотренной статьей 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости от виновного, с применением пытки).

Правоохранители сообщают, что преступления совершались в период с марта 2016 года по сентябрь 2019 года. Злоумышленник избивал ребенка, ставил его коленями на макароны и не давал сходить в туалет.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — передает СК РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о жителе Москвы, который воспитывал 5-летнего пасынка пощечинами и изнурительными физическими наказаниями. Столичные следователи инициировали проверку видео с жестокими методами воспитания ребенка, которое было опубликовано в Сети.