Смакотин предложил бороться с истинной причиной насилия в семье

Санкт-Петербург, 10 февраля. Муниципальный депутат Петербурга Олег Смакотин выступил против так называемого законопроекта о домашнем насилии.

По его словам, данная инициатива, пусть и преследует благую цель, все же может разрушить институт семьи. В качестве примера парламентарий привел результаты правоприменения аналогичного закона в США и Европе.

«Я думаю, что бороться надо не с фактом проявления домашнего насилия, а с тем, на чем основано это насилие. В 70% случаев причиной этого является употребление алкоголя», — подчеркнул Смакотин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Напомним, что законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» обсуждается уже несколько лет. Документ определяет домашнее насилие, как явление, а также предусматривает ряд мер по профилактике рукоприкладства в семье.

Так, например, в случае жалобы нарушителю могут запретить общаться с пострадавшим и выяснять его местонахождение. Законопроект вызвал горячие споры в обществе. Сторонники новации говорят о том, что документ сможет защитить женщин от мужей-тиранов. Они указали на то, что у полиции пока нет инструментов для решения подобных проблем. Противники же говорят, что закон позволит преследовать члена семьи без всяких доказательств его вины, что нарушает конституционные права.