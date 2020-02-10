Смакотин и Макеева считают, что закон о домашнем насилии уничтожит институт семьи

Санкт-Петербург, 10 февраля. Проект закона о профилактике домашнего насилия направлен на разрушение института семьи, считает председатель муниципального совета «Екатерингофский» Олег Смакотин. Его слова приводит корреспондент Федерального агентства новостей.

Смакотин принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной законопроекту о домашнем насилии. Глава муниципального совета присоединился к дискуссии удаленно и высказал свое мнение об инициативе.

«Я категорически против данного законопроекта. Он направлен на разрушение института семьи. Тот, кто читал, кто изучал правоприменительную практику, тот против. В 70% случаев причиной домашнего насилия является употребление алкоголя, значит, надо бороться с этим. Сама идея — благая, но то, как выглядит на сегодняшний день, оставляет желать лучшего», — заявил Смакотин.

Главу муниципального совета «Екатерингофский» поддержала обозреватель ФАН Наталья Макеева. Она отметила, что выступает не только в роли обозревателя, но и как многодетная мать.

«Эти меры направлены не на разрушение конкретных семей, они направлены на разрушение семьи через ее демонизацию как социального института», — отметила Макеева.

Кроме того, слова Смакотина о необходимости бороться с алкоголизмом одобрил руководитель совета Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге Андрей Цыганов. Он призвал сконцентрировать усилия на решении проблем распространения алкоголизма среди населения, поскольку именно пьянство чаще всего является причиной насилия в семье.

«Более 90% случаев связаны с употреблением алкоголя. Давайте решать эту проблему», — призвал эксперт.

Необходимость профилактики домашнего насилия обсуждается уже с 2016 года. За последние четыре года инициатива претерпела многочленные изменения, однако и в настоящий момент проект закона вызывает жаркие споры. Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию «Закон о домашнем насилии — «за» и «против», в ходе которой депутаты Госдумы, юристы, журналисты, активисты общественных организаций, чиновники и специалисты силовых структур высказались об инициативе.