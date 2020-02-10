Водонаеву вызвали в полицию из-за скандальной публикации в соцсетях о «рожающем быдле»

Москва, 10 февраля. Телеведущую Алену Водонаеву вызвали в отделение полиции после ее скандальной публикации в соцсетях, в которой она назвала «рожающим быдлом» получателей материнского капитала.

В середине января Водонаева опубликовала пост на своей странице в Instagram. В своей публикации телеведущая отметила, что из-за введения маткапитала на первенца «быдло, которому вечно не хватает на бутылку», начнет рожать детей ради денег. Высказывания телеведущей вызвали негативную реакцию со стороны российской общественности.

По данным адвоката Водонаевой Екатерины Гордон, в отношении телеведущей может быть возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Санкция данной статьи предполагает штрафа в размере 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет.

Гордон уверена, что никаких оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Водонаевой нет.

«В данный момент идет проверка. С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу», — пояснила адвокат.

Сама Водонаева заявила, что намерена приехать в отделение полиции, чтобы ответить на вопросы следователей.

«Я как законопослушный гражданин обязательно приду и отвечу на все вопросы полицейских», — добавила она.

При этом телеведущая подчеркнула, что не намерена отказываться от своих слов и готова нести ответственность за свои высказывания, передает Газета.Ru.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка. Кроме того, глава государства заявил о необходимости увеличить размера маткапитала за второго ребенка.